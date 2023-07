Brand in Münchner Nobelviertel: Großeinsatz der Feuerwehr – riesiger Sachschaden

Bei einem Brand am Herzogpark ist die Münchner Feuerwehr die ganze Nacht über im Einsatz. Verletzt wird glücklicherweise niemand, der Sachschaden ist aber enorm.

Bogenhausen - Am Montag, um kurz vor Mitternacht, hat es in einem fünfstöckigen Wohnhaus im Münchner Nobelviertel am Herzogpark gebrannt. Das Haus wird gerade umgebaut, Passanten bemerkten gegen 23.30 Uhr, wie plötzlich Rauch aus dem Dach drang und alarmierten daraufhin die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang noch immer Rauch aus dem provisorischen Dach, zudem waren hinter dem Gerüstnetz Flammen zu sehen. Daraufhin wurde Verstärkung angefordert.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. © Thomas Gaulke

Feuerwehr öffnet Dach mit Motorsäge

Die Feuerwehr brachte eine Drehleiter in Stellung, mehrere Trupps begannen anschließend mit den Löschmaßnahmen. Die Bewohnerinnen und Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Haus in der Mauerkircherstraße geflüchtet. Andere Anwohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, indem die angrenzenden Wohnungen der Nachbarhäuser geräumt wurden.

Die Sanierung des Dachs war laut Feuerwehr bereits fast fertig. Ursache für das Feuer waren womöglich im Dach verbaute Dämmstoffe, die glühten und immer wieder aufflammten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten das Dach großflächig mit Motorsägen, danach löschten sie die Flammen und Glutnester. Da sich immer wieder kleinere Glutnester entzündeten, dauerten die Löschmaßnahmen bis in die Morgenstunden an. Weil es auch in der Nacht noch verhältnismäßig heiß war, mussten die Löschtrupps laufend ausgetauscht werden.

Brand am Herzogpark: Feuerwehr mit rund 200 Einsatzkräften vor Ort

Gegen 4 Uhr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner teilweise wieder zurück in ihre Wohnungen, einige Wohnungen bleiben aber vorerst unbewohnbar.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Fahrzeugen und rund 200 Einsatzkräften vor Ort. Während der Arbeiten kam es im betroffenen Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Laut Feuerwehr liegt der Sachschaden im unteren siebenstelligen Bereich. Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.