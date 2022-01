Nach Mord an Witwe in Obermenzing: 33-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Vor zwei Wochen ist eine Frau in Obermenzing getötet worden. Nun hat die Polizei einen Ermittlungserfolg verkündet: Der Tatverdächtige sitzt in U-Haft.

Der festgenommene Verdächtige bleibt zunächst in Haft. (Symbolbild)

Obermenzing - Nachdem vor zwei Wochen eine 72-jährige Witwe ermordet in ihrer Wohnung in Obermenzing gefunden worden war, ist am Sonntag ein Tatverdächtiger gefasst worden.

Mord in Obermenzing: Mordkommission und Staatsanwaltschaft geben Pressekonferenz

Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Bei einer Pressekonferenz am frühen Montagnachmittag gaben die Ermittler weitere Details bekannt.

Stephan Beer, Leiter der Münchner Mordkommission, und Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I erklärten, bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München und in Nordrhein-Westfalen.

Opfer aus Obermenzing mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper

Die Tote, die am 10. Januar von einem Nachbarn gefunden wurde, wies laut Kriminalpolizei mehrere Stichverletzungen am Oberkörper, massive Gewalteinwirkungen am Hals und im Kopfbereich auf, erklärte Beer.

Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die die Ermittler zu dem Tatverdächtigen führten. Vor einer Woche beantragte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht München Haftbefehl gegen den 33-Jährigen, am gestrigen Sonntag konnte die Polizei ihn festnehmen. Sowohl seine Wohnung in Bayern als auch die in NRW seien durchsucht worden.

Mord aus Habgier in Obermenzing?

Der Mann und das Opfer "kannten sich seit etwa zwei Jahren, hatten eine freundschaftliche Beziehung seit März 2020", so der Leiter des K11. Seine Kollegin Leiding ergänzte, die beiden hätten eine Art Mutter-Sohn-Beziehung gepflegt, die 72-Jährige habe den Verdächtigen finanziell unterstützt.

Der mutmaßliche Täter habe die Aussicht gehabt, auch in Zukunft Geld von dem Opfer zu bekommen und hätte "im Falle eines Ablebens der Witwe" eventuell finanzielle Vorteile bekommen können, so Leiding. Daher geht die Staatsanwaltschaft derzeit von einem Mord aus Habgier aus. Der 33-Jährige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Tatverdächtiger in U-Haft

Am Montagmorgen wurde er einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, er bleibt in Haft. Laut der Oberstaatsanwältin war er nicht "sofort greifbar", zudem bestehe Fluchtgefahr in sein Heimatland Syrien.