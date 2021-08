Nach Badeunfall im Münchner Südbad: Bub (5) stirbt im Krankenhaus

Vor rund zweieinhalb Wochen ist es im Südbad zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Zwei Buben trieben plötzlich bewusstlos im Wasser, sie kamen anschließend ins Krankenhaus. Nun ist einer der Fünfjährigen dort gestorben.

Sendling - Zwei Buben (beide fünf Jahre alt) waren am 13. August im Südbad in der Valleystraße verunglückt. Gegen 18 Uhr seien die beiden bewusstlos im Wasser des Außenschwimmbeckens entdeckt worden, teilte die Polizei mit.

Die Kinder hatten sich den Angaben zufolge in einem kurzen unbeobachteten Moment aus dem Sichtfeld ihrer Mutter begeben und waren auf unbekannte Weise ins Wasser gelangt. Die beiden konnten nicht schwimmen – das Becken war an der Stelle allerdings so tief, dass die beiden Kinder nicht mehr stehen konnten.

Bub stirbt nach Badeunfall im Krankenhaus

Die Kinder wurden aus dem Becken geborgen, Ersthelfer begannen mit der Reanimation, die wenig später vom eintreffenden Rettungsdienst fortgesetzt wurde. Danach kamen sie ins Krankenhaus, wo sie sich bis jetzt in Behandlung befunden hatten. Doch wie die Polizei nun mitteilte, ist einer der beiden am vergangenen Samstag an den Folgen des tragischen Unfalls verstorben. Dem anderen Kind geht es inzwischen besser.