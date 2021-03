Mutmaßlicher Brandstifter hält Münchner Polizei in Atem

Am Samstagabend kam es nach Polizeiangaben binnen nur zwei Stunden zu mehreren Bränden in Schwabing und im Olympiapark. Noch hat die Polizei keine heiße Spur.

Schwabing-West - Zwischen 18.45 Uhr und 20.45 Uhr haben Zeugen insgesamt drei Brände aus dem Münchner Westen gemeldet. Der Hergang war dabei immer derselbe: Drei Papiertonnen in Hinterhöfen gerieten in Flammen und brannten komplett aus. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

In der Gernotstraße (Schwabing-West) wurde um etwa 18.50 Uhr die erste brennende Papiertonne in einem Hinterhof entdeckt. Nur wenige Minuten später, gegen 19 Uhr, brannte in der Schleißheimer Straße im Hinterhof einer Gaststätte eine Mülltonne. Das Feuer griff zusätzlich auf einen Baum über, der größtenteils verbrannte.

Ergebnislose Fahndung nach einem Brandstifter

Sofort machten sich mehrere Streifen im Rahmen einer Fahndung auf die Suche nach einem etwaigen Brandstifter. Die Fahndung blieb allerdings ohne Ergebnis. Gegen 20.30 Uhr wurde in der Connollystraße im Olympiapark ein weiterer brennender Müllcontainer entdeckt.

Alle drei Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden, der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe der Vorfälle ermittelt die Polizei in Richtung Brandstiftung durch einen oder mehrere unbekannte Täter.

Zeugenaufruf: Wer von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr in den Bereichen der Gernotstraße, Schleißheimer Straße und Connollystraße Beobachtungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 089/2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.