Münchner wird bei Verpuffung schwer verletzt

Ein 41-jähriger Münchner ist am Mittwoch schwer verletzt worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Altstadt - In einem Mehrfamilienhaus am Rosental ist es am Mittwochabend in einer Wohnung zu einer Verpuffung gekommen. Beim Befüllen eines noch heißen Ethanol-Ofens entzündete sich der Alkohol.

Münchner erleidet Verbrennungen zweiten Grades

Ein 41-jähriger Münchner, der während der plötzlichen Verpuffung in unmittelbarer Nähe zum Ofen stand, erlitt Verbrennungen zweiten Grades am Oberkörper. Der Mieter (53) und ein weiterer Gast (28) versuchten zu löschen und verständigten die Feuerwehr.

Ein Atemschutztrupp führte Nachlöscharbeiten durch und lüftete die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Der Verletzte kam ins Klinikum Bogenhausen auf die Abteilung für Brandverletzte. Der Schaden an der Wohnung beträgt 10.000 Euro.