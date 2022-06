Münchner Rentnerin an Haltestelle ausgeraubt – Täter flüchtig

Am Montagabend wurde in Pasing eine Münchner Rentnerin bei einem Raubüberfall leicht verletzt. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

In Pasing wurde eine Rentnerin Opfer eines Raubüberfalls. (Symbolbild)

Pasing - Eine Münchner Rentnerin (76) ist in Pasing am späten Montagabend Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Pasing: Rentnerin an Haltestelle beraubt - Täter auf der Flucht

Wie die Polizei berichtet, befand sich die 76-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 20.50 Uhr auf dem Nachhauseweg und wartete an der Haltestelle Lohensteinstraße auf ihre Tram. Dort kam ein bisher unbekannter Mann aus der gegenüberliegenden Grünanlage, ging unvermittelt auf die Rentnerin zu und entriss ihr eine Armkette. Mit seiner Beute ergriff der Mann anschließend die Flucht über die Straße in Richtung Westbad.

Durch das gewaltsame Herunterreißen des Armbandes erlitt die Seniorin Abschürfungen am rechten Unterarm, die vom verständigten Rettungsdienst vor Ort ärztlich versorgt wurden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, dunkelhäutig; dunkle Kleidung, vermutlich ein T-Shirt.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lohensteinstraße (Trambahnhaltestelle der Linie 19), Agnes-Bernauer-Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.