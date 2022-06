Milbertshofen: Panzerknacker bohren Tresor im Autohaus auf

In dem Safe liegen allerdings lediglich die Trinkgelder der Mitarbeiter.

Milbertshofen - Der Coup bei einem Renault Vertragshändler aus Milbertshofen war offensichtlich gut vorbereitet. Die Einbrecher präparierten die Türen in dem Autohaus so, dass sie nach Geschäftsschluss am Wochenende ohne Probleme Zutritt hatten.

Panzerknacker machen sich an Tresor zu schaffen

Die Panzerknacker kamen unbemerkt bis in die Kfz-Werkstatt. Dort war ein Tresor verbaut, den sie auf der Rückseite an mehreren Stellen fachmännisch aufbohrten. Im Inneren des Safes lagen allerdings nur die gesammelten Trinkgelder der Belegschaft in Höhe von rund 400 Euro.

"Abgesehen von dem aufgebohrten Tresor wurden keine anderen Werkstatt- oder Büroräumlichkeiten durchsucht", erklärte am Dienstag ein Polizeisprecher. Die Täter hatten offenbar auch kein Interesse an teuren Werkzeugen, Maschinen oder an den Schlüsseln zu den Autos auf dem Gelände. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.