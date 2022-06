Englischer Garten: Raubüberfall auf Jugendliche – Polizei fahndet nach Tätern

Am Montagabend haben Unbekannte – teils unter Bedrohung mit einem Messer – zwei Teenager im Englischen Garten ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen, von den vier Tätern fehlt jede Spur.

Lehel - Am Montag, gegen 22.45 Uhr, haben vier unbekannte Täter zwei 18-Jährige im Englischen Garten bedroht und ihnen mehrere Habseligkeiten weggenommen.

Wie die Polizei berichtet, hielten sich die beiden Jugendlichen gemeinsam mit Bekannten im Bereich der Karl-Theodor-Wiese auf, als die vier Unbekannten auftauchten.

Englischer Garten: Geldbeutel und Musikbox geraubt

Eines der Opfer, das in Hof wohnt, wurde an beiden Armen festgehalten und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Zwei der vier Täter nahmen aus der Umhängetasche des Jugendlichen dessen Geldbeutel und Bargeld, so die Polizei.

Auch der zweite 18-Jährige aus Münchberg wurde bedroht und sollte den Tätern seine Musikbox geben. Ihm wurde außerdem der Geldbeutel inklusive Kreditkarten gestohlen.

Polizei sucht Zeugen und Täter

Danach flüchteten die vier Unbekannten. Die beiden 18-Jährigen wurden nicht verletzt. Das Kommissariat 21 für Raubdelikte hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach den Räubern.

Die Täter wurden laut Münchner Polizei wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß; dunkelhäutig, sprach deutsch mit Slang; vermummt mit Skimaske, dunkle Kleidung, vermutlich schwarze North-Face-Weste

Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß; dunkelhäutig, sprach deutsch mit Slang; vermummt mit Skimaske, dunkle Kleidung, vermutlich schwarze North-Face-Weste Täter 2: Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre als, ca. 175 cm groß, dunkelhäutig, dünne Statur; hellblaues Oberteil, hatte eine Umhängetasche von Gucci bei sich

Männlich, ca. 18 bis 20 Jahre als, ca. 175 cm groß, dunkelhäutig, dünne Statur; hellblaues Oberteil, hatte eine Umhängetasche von Gucci bei sich Täter 3: Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß; dunkelhäutig, schwarzer Reißverschlusspullover mit Kapuze, dunkle Jeans

Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß; dunkelhäutig, schwarzer Reißverschlusspullover mit Kapuze, dunkle Jeans Täter 4: Männlich, ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß, dunkelhäutig, lockige schwarze Haare

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karl-Theodor-Wiese (Englischer Garten) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Anmerkung der Redaktion: Da bei dieser Thematik erfahrungsgemäß nicht mit einer sachlichen Diskussion zu rechnen ist, sehen wir uns dazu gezwungen, die Kommentarfunktion für diesen Artikel zu deaktivieren.