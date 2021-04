Münchner Polizei löst illegales Kunst-Happening in der Maxvorstadt auf

In der Maxvorstadt hat die Polizei am Samstagabend eine unangemeldete Kunstveranstaltung aufgelöst. Mehrere Personen bekamen eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Die Kunstveranstaltung in der Maxvorstadt war nicht angemeldet und wurde von der Polizei aufgelöst. (Symbolbild)

Maxvorstadt - Am Samstagabend hat sich eine große Anzahl von lärmenden Menschen für eine unangemeldete Kunstveranstaltung in der Steinheilstraße versammelt. Die Polizei hat nach einem Hinweis das leerstehende Gebäude durchsucht.

Zahlreiche Anzeigen wegen Corona-Verstößen

Wie die Polizei berichtet, war am Samstagabend, gegen 22 Uhr, der Hinweis auf die Veranstaltung eingegangen. Mehrere Streifen wurden daraufhin in die Steinheilstraße geschickt und die Anwesenden kontrolliert. Sowohl in dem leerstehenden Gebäude als auch davor hielten sich zahlreiche Personen auf. Insgesamt wurden 13 Leute im Alter von 20 bis 37 Jahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.