Münchner Freiheit: E-Scooter brennt - Tatverdächtige schnell gefasst

Ein E-Scooter wurde mit Grillanzünder und Zeitungspapier am Donnerstagabend an der Münchner Freiheit in Brand gesteckt. Die Polizei nahm Tatverdächtige vorläufig fest.

07. Januar 2022 - 12:43 Uhr | AZ

Vier Tatverdächtige haben einen E-Scooter in Brand gesteckt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Schwabing - An der Münchner Freiheit hat am Donnerstagabend ein E-Scooter gebrannt. Nachdem eine Passantin die Polizei alarmiert hatte, war das Feuer schnell von zwei Streifenbeamten vor Ort gelöscht. Grillanzünder und Zeitung als Anzünder Im Anschluss konnten in unmittelbarer Nähe vier Tatverdächtige im Alter von 20 bis 27 Jahren vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass diese den Roller vorher mit Grillanzünder und Zeitungspapier in Brand gesetzt hatten. Es entstand ein Sachschaden von mehr als Hundert Euro, gegen die Tatverdächtigen wurde Anzeige aufgenommen.