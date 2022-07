München - Westend: Gasgrill setzt Balkon in Flammen

Bei einem Balkonbrand im Westend ist am Donnerstag ein fünfstelliger Sachschaden entstanden.

Schwanthalerhöhe - In der Anglerstraße ist am frühen Donnerstagnachmittag ein Balkon in Brand geraten, wie die Feuerwehr am Freitag meldet.

Das Feuer hatte offenbar von einem Gasgrill aus auf den Balkon im ersten Stock eines Wohnhauses übergegriffen. Beim Eintreffen der Löschkräfte standen der Grill, die Möbel und die Markise bereits in Flammen.

Um zu verhindern, dass auch benachbarte Balkone von dem Brand erfasst würden, wurde das Feuer von zwei Seiten gelöscht.

Durch die starke Hitzeentwicklung waren bereits Fenster geborsten und die Wohnung verraucht. Mit Hochleistungslüftern wurden die Wohnbereiche entraucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden beziffert die Feuerwehr auf etwa 20.000 Euro.