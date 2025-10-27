Ein Unbekannter begrapscht eine Schülerin zuerst im PEP und folgt ihr dann bis in die U-Bahn. Nun wertet die Polizei Videos aus.

Eine 17-jährige Schülerin aus München ist am Samstagabend in einem Bekleidungsgeschäft im Einkaufscenter Neuperlach (PEP) an der Kasse und später in der U-Bahn von einem Mann begrapscht worden.

Die junge Frau stand in einem Bekleidungsgeschäft des Einkaufszentrums kurz vor Ladenschluss an der Kasse. Der Täter trat von hinten an die gebürtige Britin heran und fasste ihr dann nach Angaben eines Polizeisprechers an den Po.

Unbekannter belästigt 17-Jährige mehrfach sexuell

Die 17-Jährige verließ das PEP und machte sich auf den Weg zur U-Bahnstation Neuperlach Zentrum. Der Fremde folgte der Schülerin bis in den Bahnhof und stieg dort mit der jungen Frau in eine U5, die in Richtung Laimer Platz fuhr.

Im Zug kam es zu weiteren sexuellen Übergriffen. Nach Polizeiangaben fasst der Täter der 17-Jährigen immer wieder an den Hintern und berührte sie auch an anderen Körperstellen. Als die Schülerin an der Haltestelle Innsbrucker Ring schließlich ausstieg, folgte ihr der unbekannte Täter erneut. Als der bisher nicht identifizierte Mann merkte, dass die junge Frau über ihr Handy den Polizeinotruf verständigt hatte, lief er davon.

Polizei wertet Videos aus

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief am Samstagabend erfolglos. Der gesuchte Sexualstraftäter müsste allerdings sowohl im PEP als auch im U-Bahnhof und der U5 von Sicherheitskameras erfasst und gefilmt worden sein. Die Polizei hat die Aufnahmen beschlagnahmt und wertet sie derzeit aus.

Hinweise an das ermittelnde Kommissariat K15 unter der Telefonnummer 089/29100.