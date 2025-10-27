Ein Mann und eine Frau streiten sich am Samstagabend auf der Schwanthalerhöhe. Zwischen ihnen fliegen sogar Flaschen. Als eine Polizeistreife eintrifft, will die Frau davonlaufen und fällt dabei in eine Hecke. Als die Polizisten ihr auf die Beine helfen wollen, tritt sie zu.

Eine 33-Jährige aus München und ein Bekannter (36) stritten sich am Samstagabend, dass nur so die Fetzen flogen. Sie schrien sich an und bewarfen sich sogar mit Flaschen. Ein Zeuge verständigte schließlich die Polizei.

Als gegen 21.50 Uhr eine Streife in der Trappentreustraße eintraf, wollte sich die Münchnerin davonmachen. Doch die Polizisten hielten sie auf. Die 33-Jährige reagierte sofort aggressiv, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Die Münchnerin beschimpfte und beleidigte die beiden Beamten. Die 33-Jährige, die stark angetrunken war, unternahm einen weiteren Versuch, sich davonzumachen. Doch dabei stolperte sie und verlor das Gleichgewicht. Die Frau fiel der Länge nach in eine Hecke. Als die beiden Polizisten ihr wieder auf die Beine helfen wollten, so die Polizeisprecherin, trat sie mit dem Fuß einem der Beamten zwischen die Beine. Die Polizisten überwältigten die Münchnerin und legten ihr Handschellen an.

36-Jähriger will Frau befreien

Das rief den Begleiter der Frau auf den Plan. Der 36-jährige Kroate, der ebenfalls stark angetrunken war, versuchte, seine Bekannte aus dem Griff der Polizisten zu befreien. Der Mann wurde durch eine inzwischen eingetroffene zweite Polizeistreife überwältigt, gefesselt und ebenfalls festgenommen. Das Paar verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Einen Alkoholtest verweigerte beide, daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen beide wird wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Sowohl die Frau als auch der Mann sind bereits polizeibekannt wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Das Paar befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.