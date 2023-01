München-Sendling: Mann (42) klaut Autoreifen und wird nach Unfall auf A96 gefasst

Wie das Leben so spielt: Ein am Vormittag bei einem Diebstahl abmontierter Reifen liegt am Nachmittag im Auto eines in einen Unfall verwickelten Mannes.

09. Januar 2023 - 17:01 Uhr | AZ

Der entwendete Reifen wurde sichergestellt und dem 25-Jährigen zurückgegeben. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa