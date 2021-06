München-Schwabing: Mann mit Messer in U-Bahn sorgt für Aufregung

Die Polizei ist mit mehreren Streifen im Einsatz, nachdem Fahrgäste von einem Mann mit einem Messer in der U-Bahn berichtet hatten.

Der Mann war am Scheidplatz ausgestiegen und konnte dort festgenommen werden. (Symbolbild)

Schwabing - Am Montagnachmittag haben sich mehrere Menschen beim Polizeinotruf gemeldet und angegeben, dass in der U3 Richtung Marienplatz ein Mann sei, der randaliere und dabei ein Messer in der Hand halte.

Weil die genaue Lage unklar war, wurden sofort mehrere Streifen an verschiedene Bahnhöfe geschickt, um den Mann abzugreifen. Die Einsatzkräfte konnten ermitteln, dass der Unbekannte zwischenzeitlich am Scheidplatz aus der U-Bahn ausgestiegen war.

Teppichmesser in der U-Bahn: Polizeieinsatz in Schwabing

Eine Streife traf ihn dort an. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich kooperativ und nicht aggressiv. Bei ihm wurde ein Teppichmesser aufgefunden. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jahre alte Mann damit in der U-Bahn auf sein Handy eingestochen hatte. Zudem hatte er mit einem Filzstift eine Sitzbank in der U-Bahn beschmiert.

Der 35-Jährige wurde auf die Wache gebracht und nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat 24.