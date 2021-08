München-Schwabing: BMW- und Teslafahrer liefern sich illegales Rennen

Die beiden Münchner rasen teilweise mit hundert Sachen durch die Stadt, ehe sie von der Polizei angehalten werden können.

Schwabing - Verbrenner gegen Elektro: Donnerstagnacht haben sich zwei Münchner auf der Ackermannstraße ein illegales Rennen geliefert. Vor einer Bushaltestelle wäre es beinahe zu einem Zusammenprall mit einem Fußgänger gekommen.

Wie die Polizei berichtet, waren die beiden Autos einer Streife gegen 21:45 Uhr aufgefallen, weil sie mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander in Richtung Schwere-Reiter-Straße rasten. An mehreren Ampeln blieben die Fahrer stehen, nur um dann bei Grün maximal zu beschleunigen - ein Tesla kann in unter vier Sekunden von null auf hundert beschleunigen.

Vor einer Bushaltestelle musste einer der beiden Fahrer scharf bremsen, um einen Unfall mit einem Fußgänger zu vermeiden. Kurz darauf gelang es der Polizei, die beiden Raser zu stoppen. Sowohl den 35-jährigen BMW-Fahrer als auch den 40-jährigen Tesla-Fahrer erwartet nun eine Anzeige.