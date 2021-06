München-Ramersdorf: Streit zwischen Nachbarn - Frau mit Machete verletzt!

Ein 71-Jähriger ist am Montag auf seinen 32-jährigen Nachbarn losgegangen - zuvor hatte der ihn antisemitisch beleidigt. Die Polizei war mit zehn Beamten im Einsatz.

Ramersdorf - Ein Nachbarschaftsstreit in der Rosenheimer Straße ist am Montagabend eskaliert und hat für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Eine 33-Jährige musste vom Rettungsdienst mit Schnittverletzungen an der Hand behandelt werden.

Wie die Polizei berichtet, hatte gegen 22.50 Uhr ein 71-Jähriger an der Tür seines 32 Jahre alten Nachbarn geklingelt und ihn zur Ruhe gemahnt. Beide Parteien waren bereits mehrfach aneinandergeraten, meist ging es um Ruhestörungen.

Beleidigungen und Machetenhieb

Der 32-Jährige klingelte nun daraufhin seinerseits beim 71-Jährigen und beleidigte den gebürtigen Israeli antisemitisch. Der 71-Jährige griff zu einer Machete und schlug in Richtung des 32-Jährigen. Dessen Frau stellte sich in den Weg und wurde an der Hand getroffen.

Sie musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei war mit rund 10 Beamten im Einsatz, die Machete wurde sichergestellt.

Gegen beide Männer wird nun wird nun aufgrund der vorgeworfenen Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikte ermittelt.