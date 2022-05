München-Neuhausen: Unfall mit der Tram an der Arnulfstraße - zwei Personen verletzt

Am Mittwochmorgen hat es zwischen einem Auto und der Trambahn auf der Arnulfstraße gekracht. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus.

Neuhausen – Am Mittwochmorgen wurden die Anwohner an der Arnulfstraße um 7 Uhr morgens unsanft aus dem Schlaf gerissen. An der Kreuzung zur Sedlmayrstraße hat es einen Unfall zwischen einem Pkw und der Tram gegeben.

Der Fahrer des Autos wollte morgens stadtauswärts fahrend links zur Sedlmayrstraße abbiegen. Dabei übersah er die heranfahrende Trambahn, die trotz Notbremsung nicht rechtzeitig zum Stehen kam, und wurde mit seinem Gefährt auf das Hochgleis geschleudert.

Zwei Leichtverletzte in medizinischer Behandlung

Der 46-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Trambahnfahrer wurde durch ein Kriseninterventionsteam vor Ort betreut. Fahrgäste der Straßenbahn wurden nicht verletzt.

Streckensperrung auf dem Hochgleis

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Hochgleis musste für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Auf der Arnulfstraße kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.