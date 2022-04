München: Mann stirbt am Stachus an Stichverletzung

Am Stachus ist ein Mann an einer Stichverletzung gestorben. Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Polizisten beim Einsatz am Stachus.

Thomas Gaulke 8 Polizisten beim Einsatz am Stachus.

München - Am Sonntagmorgen ist ein Mann in der Münchner Innenstadt nach einer Auseinandersetzung an einer Stichverletzung gestorben.

Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Nach AZ-Informationen soll der Mann Mitte 20 sein. Zudem soll es sich bei dem Opfer um einen jungen Mann aus Afrika handeln. Von einem rassistischen Motiv geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen aber nicht aus.

Stachus: Rettungsversuch in Klinik kommt zu spät

Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Sonntagmorgen, gegen 6 Uhr, vor der Kaufhof-Filiale am Stachus zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann niedergestochen wurde. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Die Polizei fahndet nicht nur nach dem Täter, sondern sucht auch nach möglichen weiteren Beteiligten und Zeugen. "Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten mehrere Personen, die im Zusammenhang mit dem Delikt stehen, flüchtig sein", sagte der Sprecher. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass es sich nicht um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen handelte.

Der Bereich des Tatorts wurde schnell abgeriegelt. Die Kriminalpolizei war vor Ort und stellte die Spuren sicher. Die Tatwaffe fehlte, insofern war auch unklar, ob der Mann mit einem Messer erstochen wurde. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen.