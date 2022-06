München: Männer bewerfen Gruppe an der Isar mit Steinen – Festnahme!

Zwei Männer werfen Steine auf Menschen, die an der Isar entspannen. Eine 22-Jährige wird verletzt.

Die Gruppe wurde am Isarufer plötzlich mit Steinen beworfen. (Symbolbild)

Haidhausen - Eine völlig idiotische Aktion haben sich zwei Männer am vergangenen Dienstagabend am Isarufer in Haidhausen geleistet: Der 20- und 22-Jährige bewarfen eine achtköpfige Gruppe mit Steinen.

Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren am anderen Ufer befunden. Als eine 22-jährige Münchnerin in die Isar zum Baden ging, pfiffen die beiden Angreifer zunächst nach ihr. Die Frau reagierte nicht – daraufhin griffen sie zu Steinen und bewarfen sie sowie die anderen Mitglieder der Gruppe damit. Dabei wurde die Münchnerin am Bein getroffen und leicht verletzt.

Die Gruppe alarmierte die Polizei, mehrere Streifen machten sich auf den Weg und konnten die beiden Männer festnehmen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Ukrainer, die jeweils keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Dafür führten beide gefälschte rumänische Ausweise mit sich.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl gegen Steinewerfer

Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen der gefälschten Dokumente. Beide wurden inzwischen dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, der Haftbefehl erließ.