München-Laim: Teenager legen sich mit Polizei vor Imbiss an

Eine Streife der Münchner Polizei will eine Gruppe Jugendlicher vor einem Sandwich-Laden kontrollieren. Dann eskaliert die Situation.

Laim - Eine Routinekontrolle der Polizei ist am Sonntagabend in der Fürstenrieder Straße in Laim aus dem Ruder gelaufen. Wie die Münchner Polizei berichtet, wollten Streifenbeamte neun Jugendliche kontrollieren, die sich vor einem Schnellimbiss aufhielten.

Zunächst seien die Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz belangt worden. Dann erteilte ihnen die Polizei einen Platzverweis. Ein 15-Jähriger habe sich jedoch dem Platzverweis widersetzt, berichtet die Polizei. Da er sich zudem aggressiv gegenüber der Streife gezeigt haben soll, wurde er in Gewahrsam genommen. Bei dieser Auseinandersetzung sei ein Beamter leicht verletzt worden.

Laim: Jugendliche solidarisieren sich mit Angreifer

Die weiteren Jugendlichen hätten sich dann mit dem 15-Jährigen solidarisiert und ebenfalls die Streife attackiert. Daraufhin forderten die Beamten Verstärkung an. Ein 16-Jähriger soll dann die anwesenden Polizisten fortwährend beleidigt haben. Auch er wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Die beiden Unruhestifter wurden angezeigt und später ihren Eltern übergeben.