München: Freistaat verkauft Grundstück in der Seidlstraße an Apple

Die Landtags-CSU macht den Weg frei für den weiteren Ausbau der Apple-Zentrale an der Seidlstraße. Das heruntergekommene Areal steht seit Jahren leer.

Maxvorstadt - Der Bau des riesigen neuen Apple-Gebäudes an der Karlstraße ist so gut wie fertig. Jetzt ist klar: Auch das Nachbargrundstück an der Ecke zur Seidlstraße soll an den kalifornischen Tech-Giganten gehen. Wie die CSU-Fraktion im bayerischen Landtag am Mittwoch mitteilt, hat der Haushaltsausschuss "den Weg bereitet für eine weitere Apple-Ansiedlung in München".

Freistaat verkauft an Apple in der Seidlstraße

Dafür werde der Freistaat das Grundstück an der Seidlstraße verkaufen. Die Gebäude auf dem Grundstück, an das auch das neue Münchner Kommunalreferat in der Denisstraße grenzt, stehen seit Jahren leer und sehen entsprechend mitgenommen aus.

Vor dem Verkauf an Apple wurde darüber diskutiert, ob das Grundstück nicht auch befristet im Erbbaurecht an Apple vergeben werden könnte. Es stand auch zur Diskussion, ob die Ecke nicht ein geeigneter Standort für so dringend benötigte Wohnungen sein könnte.

Laut SZ wird der Verkaufswert des Grundstücks auf rund 200 Millionen Euro geschätzt.