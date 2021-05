München-Freimann: Polizei löst Party mit 13 Personen auf

Einige Partygäste versuchten noch vergeblich, sich auf dem Balkon zu verstecken: Insgesamt 13 Personen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

In Freimann beendete die Polizei am Sonntag eine Feier mit 13 Gästen. (Symbolbild)

Freimann - Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz: Am Sonntag hat die Polizei in Freimann eine Feier aufgelöst. Nach Angaben der Polizei war gegen 16.50 Uhr eine Mitteilung eingegangen, wonach in einer Wohnung eine größere Party laufen würde.

Party in Freimann: 13 Gäste und 13 Anzeigen

Vor Ort trafen die Beamten demnach 13 Personen in der betreffenden Wohnung an. Einige versuchten noch vergeblich, sich auf dem Balkon zu verstecken. Alle Beteiligten wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.

Im Zeitraum von Freitag (30. April, 6 Uhr) bis Montag (3. Mai, 6 Uhr) gab es knapp 4.400 Kontrollen und Einsätze im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München, um die Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzregelung zu überprüfen. 256 Verstöße wurden dabei angezeigt.