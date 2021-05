Brutaler Raub in München-Neuhausen: Täter nach einem Jahr gefasst

Als sie beim Durchwühlen gestohlener Taschen beobachtet werden, schlagen zwei Männer einen Zeugen ins Krankenhaus. Ein Jahr später werden die 18-jährigen Täter in München gefasst.

In Handfesseln: Nach einem Überfall im Mai 2020 wurden die Täter nun gefasst. (Symbolbild)

Neuhausen – Mitten in der Nacht hatten die Täter ein Autofenster zerbrochen, um aus dem Wagen mehrere Einkaufstüten zu stehlen. Als sie die Taschen auf der Straße durchwühlten wurden sie von einem 32-Jährigen dabei beobachtet, umkreisten den Mann und begannen auf ihn einzuschlagen. Nun, ein knappes Jahr später, konnten die damals 18-jährigen Männer aus München gefasst werden.

Diebstahl in der Lachnerstraße: Zeuge übel zusammengeschlagen

Am 29. Mai 2020 wurden die Täter gegen 01.30 Uhr auf ein an der Lachnerstraße geparktes Auto aufmerksam, weil sie im Inneren mehrere Einkaufstüten sahen. Um an die Taschen zu gelangen, warfen sie mit einer zerbrochenen Betonplatte die Scheibe der Beifahrertür ein und durchsuchten die Einkaufstüten auf der Straße nach brauchbaren Gegenständen. Dies beobachtete ein Mann auf dem Nachhauseweg. Die beiden Personen fühlten sich offensichtlich ertappt und kreisten ohne Vorankündigung den 32-Jährigen ein und begannen auf ihn einzuschlagen. Durch seine Hilfeschreie wurden mehrere Anwohner auf das Geschehen vor dem Haus aufmerksam und benachrichtigten die Polizei. Die damals unbekannten Täter flüchteten vom Tatort.

Durch den Übergriff wurde der 32-Jährige leicht verletzt und begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Täter flüchteten zunächst vom Tatort, konnten nun aber wegen der am Tatort vorhandenen Spurenlage der Tat zugeordnet werden. Hierbei handelte es sich um zwei zum Tatzeitpunkt 18-jährige Männer aus München.