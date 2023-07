München: Diebesbande bricht Taxis in Schwabing auf

Am Montag konnte die Polizei drei 13-Jährige ausfindig machen, die in Verdacht stehen, kurz zuvor mehrere Taxis in Schwabing aufgebrochen zu haben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei München.

31. Juli 2023 - 22:35 Uhr | AZ

In Schwabing wurden mehrere Taxis aufgebrochen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild