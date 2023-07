Familiendrama am Ostbahnhof: Betrunkener Vater gefährdet sein Baby

Am Sonntag musste die Polizei einen 34-Jährigen mit auf die Wache nehmen, nachdem er am Ostbahnhof durch sein betrunkenes Verhalten das Leben seiner einjährigen Tochter gefährdete.

Am Münchener Ostbahnhof torkelte der betrunkene Mann mit seiner Tochter am Gleis herum . (Symbolbild)

München - Am Sonntagabend ist die Bundespolizei am Ostbahnhof zu einem Einsatz gerufen worden, nachdem eine Passantin zwei stark alkoholisierte Männer mit einem Baby entdeckte. Laut Polizeibericht war einer der Männer der Vater des Kindes. Als die Polizei eintraf torkelte der 34-Jährige am Bahnsteig herum und drohte, mit seiner Tochter auf die Gleise zu fallen. Bei dem anderen Mann handelte es sich um den 63 Jahre alten Vater des Mannes.

Mit 2,6 Promille am Ostbahnhof: 34-Jähriger streitet mit Polizisten

Nachdem der Vater sich weigerte, der Polizei seinen Ausweis zu zeigen, wurden die drei von den Beamten mit auf die Wache genommen, wogegen der 34-Jährige sich wehrte. Auf der Dienststelle schwang der Mann das Kind, das noch nicht einmal ein Jahr alt ist, durch die Luft und weigerte sich nach Angaben der Polizei, es im Wagen zu lassen. Zum Schutz des Kindes wurde es von seinem Vater getrennt. Darauf reagierte er aggressiv und beleidigte die Beamten, die ihn fesseln mussten.

Betrunkener Vater am Ostbahnhof: Polizei übergibt Baby an die Großmutter

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Die Polizisten kontaktierten die Großmutter des Kindes, die ihre Enkelin in Obhut nahm. Der Mann konnte die Wache nach Abschluss aller Maßnahmen verlassen. Gegen ihn wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.