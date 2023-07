Antisemitischer Vorfall in Münchner Altstadt: Betrunkener grölt Nazi-Parolen

Erneut ein Fall antisemitischer Hetze in München: Ein betrunkener 52-Jähriger brüllt Nazi-Parolen – in Hörweite einer 26-jährigen Jüdin.

München - Wie die Polizei berichtete, war am späten Mittwochabend, gegen 21.10 Uhr, ein stark alkoholisierter 52-jähriger Deutscher, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, in der Blumenstraße unterwegs. Dabei grölte er wiederholt Nazi-Parolen.

Altstadt in München: Obdachloser brüllt NS-Parolen

In der Nähe des Mannes, in deutlicher Hörweite, befand sich in diesem Moment auch eine 26-jährige Jüdin mit Wohnsitz in München. Ob die hetzerischen Ausrufe des Obdachlosen gezielt an die Frau gerichtet waren, ist aktuell Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, verständigten den Polizeinotruf. Der 52-Jährige konnte von den Beamten noch vor Ort angetroffen und festgenommen werden. Nach Ende der Sachbearbeitung und den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gelassen.