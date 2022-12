Morassistraße: Zwei Autos brennen in Tiefgarage

Am Sonntagnachmittag melden mehrere Anrufer starken Rauch aus einer Tiefgarage. Die Feuerwehr entdeckt daraufhin zwei brennende Autos. Die Polizei ermittelt zu Brandursache.

In einer Tiefgarage in der Morassistraße haben am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge gebrannt.

Ludwigsvorstadt/Isarvorstadt - In der Morassistraße sind am Sonntag zwei Autos in einer Tiefgarage in Flammen aufgegangen.

Nach Angaben der Feuerwehr erreichten am Nachmittag mehrere Notrufe die Leitstelle der Feuerwehr, in denen von aufsteigendem Rauch und Hilferufen aus einer Tiefgarage berichtet wurde. Daraufhin wurden mehrere Löschzüge der Feuerwehr und Rettungsdienstkräfte zum Einsatzort geschickt.

Notarztteam muss Person ambulant versorgen

Da die Einsatzkräfte mit Personen in der Tiefgarage rechneten, gingen sie mit fünf Atemschutzgeräteträgern zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Bereits nach wenigen Minuten entdeckten sie zwei brennende Fahrzeuge und konnten mit den Löscharbeiten beginnen. Die anfangs um Hilfe rufende Person hatte sich in der Zwischenzeit an der Oberfläche bemerkbar gemacht und wurde durch ein Notarztteam ambulant versorgt.

Nach knapp 30 Minuten hatte die Feuerwehr den Brand schließlich gelöscht. Um den Brandrauch zu entfernen, kamen mehrere Hochleistungslüfter zum Einsatz.

Brandursache ist bisher noch unklar

Die Zweibrückenstraße musste in Richtung stadtauswärts während des gesamten Einsatzes vorübergehend gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden, die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.