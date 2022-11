Mozartstraße: Klinikbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Dank eines automatischen Alarms einer Brandmeldeanlage an die Leitstelle der Feuerwehr wird am Sonntag ein Kellerbrand in einer Klinik entdeckt - Brandursache ist ein Schaltschrank.

28. November 2022 - 14:27 Uhr | AZ

Am Sonntag mussten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Einsatz in der Mozartstraße ausrücken. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ludwigsvorstadt - In einer Klinik in der Mozartstraße hat es am Sonntagvormittag gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, bekam die Leitstelle gegen 09.42 Uhr eine Alarm einer Brandmeldeanlage. Bereits kurz nach ihrem Eintreffen bemerkten die Einsatzkräfte im Gebäude Brandgeruch. Nach kurzer Zeit stellten schließlich einen Brand in einem Technikraum im zweiten Untergeschoss fest. Da es sich um einen Schaltschrank handelte, musste dieser mit speziellen Löschern gelöscht werden, die von weiteren Einsatzkräften gebracht wurden. Mehrere Hochleistungslüfter entrauchten anschließend das Gebäude, ein hinzugezogenes Team der Stadtwerke nahm den Schaltschrank außer Betrieb. Durch den Brand war in gesamten Gebäude kurzzeitig der Strom ausgefallen. Da es sich um eine Fachklinik mit liegenden Patientinnen und Patienten handelte, musste die Einsatzleitung über eine Evakuierung entscheiden. Da allerdings zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestand, konnte der Betrieb der Klinik problemlos fortgeführt werden.