Mittersendling: Teenager überfallen – 15-Jähriger in U-Haft

In Mittersendling wurde ein 16-Jähriger von zwei Jugendlichen attackiert und beraubt. Mittlerweile sitzt einer der beiden mutmaßlichen Täter in U-Haft.

Mittersendling - Die Fälle von jugendlichen Gewalttaten in München gehen weiter. Wie die Polizei berichtet, wurde am späten Abend des 12. Januar ein 16-Jähriger in Mittersendling von zwei Teenagern attackiert und beraubt.

Dem Bericht zufolge stieg der 16-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 21 Uhr an der Haltestelle Harras in den Bus der Linie 53 ein. Auch ein 15-Jähriger und ein 13-Jähriger (beide miteinander verwandt und ebenfalls mit Wohnsitz in München) stiegen in diesen Bus.

16-Jähriger von zwei Jugendlichen geschlagen und beraubt

Die beiden Jugendlichen sprachen kurz darauf den 16-Jährigen an und konfrontierten ihn mit einer angeblichen, bereits zurückliegenden, Beleidigung einer Angehörigen.

An der Haltestelle Adunistraße verließ das Trio den Bus, woraufhin der 13-Jährige den 16-Jährigen mit Schlägen attackierte. Zudem wurde der 16-Jährige von den beiden Jugendlichen mehrfach beleidigt und gemeinsam auf eine naheliegende Wiese gezogen. Dort wurde er erneut vom 13-Jährigen mit Schlägen gegen den Kopf traktiert, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog.

Im Anschluss wurde der 16-Jährige von dem gewalttätigen Duo dazu aufgefordert, seine Jacke auszuziehen und ihnen auszuhändigen. Als sich der 16-Jährige weigerte, versuchten die beiden Jugendlichen, sich die Jacke mit Gewalt anzueignen, womit sie allerdings scheiterten.

Teenager-Duo klaut Halskette und ergreift die Flucht

Daraufhin wurde der 16-Jährige von den beiden durchsucht und seiner Halskette beraubt. Mit der Beute in ihrer Hand ergriffen die beiden Teenager die Flucht in unbekannte Richtung.

Statt den Überfall gleich zu melden, ging der 16-Jährige erst am Freitag zur Polizei und zeigte den Überfall an. Das Kommissariat 23 (jugendtypische Gewalttaten) übernahm die sofortigen Ermittlungen und beantragte bei der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnung des 13- und 15-Jährigen.

15-Jähriger nach Festnahme in U-Haft

Die genehmigte Durchsuchung wurde am 24. Januar vollzogen, im Rahmen dessen der 15-Jährige festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt wurde. Der verantwortliche Ermittlungsrichter ordnete für den Teenager Untersuchungshaft an. In dem Fall wird weiter polizeilich ermittelt.