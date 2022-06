Mitten in der Nacht: Blumenladen im Westend brennt lichterloh

In einem Innenhof in der Westendstraße brennt in der Nacht auf Mittwoch ein Blumenladen in einem Innenhof. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus.

29. Juni 2022 - 09:53 Uhr | AZ

Berufsfeuerwehr München 4 In der Nacht auf Mittwoch brannte ein Blumenladen im Westend.