Brand in Moosacher Wohnheim: Leiche identifiziert – Verdächtige in U-Haft

Durch einen DNA-Abgleich konnte die Identität der Leiche geklärt werden. Eine 47-jährige Verdächtige sitzt in U-Haft.

Moosach - Beim Brand in einem Wohnheim für Bedürftige an der Alzeyer Straße in Moosach ist am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein 39-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtete, konnte die Feuerwehr den Brand in einem Appartement des Wohnheims löschen. Dabei konnten die Einsatzkräfte die Leiche einer Person auffinden, dessen Identität zunächst nicht geklärt war.

DNA-Abgleich: Identität der Leiche geklärt

Erst durch einen DNA-Abgleich, der im Rahmen der Obduktion vorgenommen wurde, konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Leiche um einen 39-jährigen Mann handelt, der in dem Wohnheim ansässig war.

Nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Rechtsmedizin ist der Brand wohl die Ursache für den Tod des Mannes.

Brand in Wohnheim: 47-jährige Bewohnerin in U-Haft

Beim Brand wurde auch die 47-jährige Bewohnerin des Appartements leicht verletzt. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich gegen die Frau schnell ein Tatverdacht. Aufgrund dessen wurde die 47-Jährige noch am Tattag festgenommen und am Mittwoch dem Richter vorgeführt.

Der erließ gegen die mutmaßliche Brandstifterin einen Haftbefehl, die Frau sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Gegen sie wird nun wegen Brandstiftung mit Todesfolge (§ 306 c StGB) ermittelt.