Mit spitzem Gegenstand: Mann attackiert Bub (10) in der Innenstadt

In der Münchner Innenstadt ist es am Samstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Mann einen 10-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand angegriffen hatte.

50 Polizeibeamte waren am Samstag im Einsatz. (Symbolbild)

München - Großer Polizeieinsatz in der Münchner Fußgängerzone am frühen Samstagabend. Wie die Polizei berichtet, attackierte ein 57-Jähriger einen Buben gegen 19.40 Uhr im "TK Maxx". Mit einem spitzen Gegenstand fügte er dem Kind Verletzungen am Oberkörper bei.

Etwa 50 Beamte rückten nach dem Notruf aus und nahmen den Mann fest. Der Bub wurde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, wurden psychologisch betreut. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.