Mit Pistole bewaffnet: Unbekannte rauben Wettbüro in Laim aus

Am Sonntagabend haben zwei Männer ein Wettbüro in Laim ausgeraubt. Die Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Am Sonntag wurde ein Tipico-Wettbüro in Laim überfallen. (Symbolbild)

Laim - Immer wieder werden Wettbüros in München von unbekannten Tätern überfallen. Der neueste Fall ereignete sich nun am vergangenen Sonntag in Laim.

Wie die Polizei berichtet, betraten zwei junge Männer, beide mit einer Sturmhaube maskiert, gegen 22.40 Uhr das Tipico-Wettbüro in der Landsberger Straße. Einer der Täter ging zur Kasse und forderte den Angestellten auf, ihm Bargeld zu geben – dabei bedrohte er ihn mit einer Pistole.

Raubüberfall auf Wettbüro: Erfolglose Fahndung

Der Mitarbeiter gab ihm daraufhin das Geld, welches der Räuber in einer Sporttasche verstaute. Sein Komplize stand währenddessen am Eingang Schmiere. Danach flüchteten die Täter.

Der Angestellte alarmierte daraufhin die Polizei, die eingeleitete Fahndung verlief allerdings erfolglos. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt im Bereich der Landsberger Straße, Fürstenrieder Straße und Wotanstraße Verdächtiges gesehen haben. Hinweise an Tel. 089/2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Täterbeschreibung der Polizei

Täter 1: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm, schlank; bekleidet mit schwarzer Jogginghose mit Streifen, dunkelblauer Jacke mit Kapuze, schwarzem Schal, Handschuhe, schwarze Turnschuhe; bewaffnet mit silbergrauer Pistole; führte dunkle Sporttasche mit sich

Täter 2: Männlich, ca. 15-20 Jahre, ca. 170-175 cm, schlank; bekleidet mit schwarzer Jacke mit weißem Emblem, graue Jogginghose, weiße Sportschuhe, Handschuhe; beide Täter mit Sturmhauben maskiert