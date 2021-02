Mit Messer verletzt: Mädchengruppe attackiert 14-Jährige

Am U-Bahnhof Moosach waren die Mädchen in Streit geraten. Eine 15-Jährige stach dann auf die 14-Jährige ein.

Moosach - Eine 14-Jährige ist am Samstagabend am U-Bahnhof Moosach von einer 15-Jährigen attackiert und mit einem Messer verletzt worden. Die Schülerin musste ihre Stichverletzungen in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Zeugen hatten gegen 18:30 Uhr die Polizei alarmiert und von einer Messerstecherein berichtet. Sofort machten sich zahlreichen Streifen auf den Weg. Bei der Abklärung am Tatort stellte sich heraus, dass eine 15-Jährige mit Wohnsitz in München im Rahmen eines Streites auf die 14-Jährige zugegangen war und sie mit einem Messer attackiert hatte. Die Täterin war im Beisein mehrerer anderer jugendlicher Mädchen (alle mit Wohnsitz in München). Vier von ihnen werden ebenfalls verdächtig, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizisten entdeckten nach kurzer Suche wenig später auch das Tatmesser im Gleisbett. Dieses wird nun kriminaltechnisch untersucht. Die 15-Jährige mutmaßliche Messerstecherin wurde festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Sie wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die anderen vier Mädchen (ebenfalls 15 Jahre alt) wurden nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.

Gegen alle Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat ermittelt nun die Kriminalpolizei.