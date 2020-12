Mit Messer bedroht: Ehepaar in Tiefgarage ausgeraubt

Der Räuber lauerte den beiden Münchnern in der Tiefgarage auf und bedrohte sie mit einem Messer.

Bogenhausen - Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen 71-jährigen und eine 69-jährige Münchnerin mit einem Messer bedroht und ausgeraubt.

Die beiden waren mit ihrem Auto in die Tiefgarage ihres Wohnhauses in der Engelschalkinger Straße Ecke Vollmannstraße gefahren. Als die 69-Jährige aus dem Auto ausstieg, kam der Unbekannte auf sie zu, packte sie am Arm und zog ihr zwei Ringe von der Hand.

Die Frau versuchte sich zu wehren, woraufhin der unbekannte Mann sie mit einem Messer bedrohte. Der 71-Jährige stieg ebenfalls aus dem Auto aus und wurde auch bedroht. Anschließend riss der Täter der 69-Jährigen noch die Handtasche von der Schulter und floh aus der Tiefgarage.

Die beiden Opfer wurden körperlich nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 35 - 40 Jahre, ca. 175 - 180 cm, kräftige Statur, arabische Abstammung, schwarzer Mund-Nasen-Schutz; bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover mit Reißverschluss im Brust-/Halsbereich, graue Arbeiterhose, dunkle Schuhe, bewaffnet mit stahlfarbenem Messer mit spitzer, länglicher Klinge

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Englschalkinger Straße/Vollmannstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.