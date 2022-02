Mit Goldschatz erwischt: Falsche Polizisten zocken Münchner Seniorin ab

Ein Betrüger-Paar knöpft der Rentnerin Goldmünzen im Wert von mehreren Hunderttausend Euro ab.

Eine 79-Jährige wollte eigentlich ihrer Tochter helfen. Doch am Telefon waren Betrüger. (Symbolbild)

Altperlach - Die 79 Jahre alte Frau aus Altperlach dachte, sie würde mit ihren Ersparnissen ihrer Tochter aus einer Notlage helfen. Am vergangenen Dienstag erhielt die Rentnerin einen Schockanruf.

Die Seniorin glaubte die Geschichte

Am Telefon meldete sich eine Frau, die schrecklich weinte. Dann meldete sich eine zweite Frau. Sie gab sich als Polizistin aus und behauptete, die Tochter der 79-Jährigen sei bei ihr. Sie habe einen schweren Unfall verursacht.

Dabei sei angeblich die Mutter zweier Kinder getötet worden. Nur wenn eine Kaution über 90.000 Euro bezahlt werde, müsse die Tochter nicht ins Gefängnis. Die 79-Jährige dachte, die weinende Frau sei tatsächlich ihre Tochter.

Statt Bargeld gibt die Frau den Betrügern Goldmünzen

Die Rentnerin erzählte, dass sie zwar keine 90.000 Euro in bar habe, aber dafür eine Sammlung Goldmünzen, die mehrere Hunderttausend Euro wert sei. Sie packte die Münzen in zwei Taschen und übergab sie einem Abholer an der Tür. Angeblich sei es der Mann des getöteten Unfallopfers. Erst später begriff das Opfer, dass es hereingelegt worden war.

In Einkaufstaschen war der Goldschatz

Durch einen glücklichen Zufall konnte die Polizei am Nachmittag desselben Tages die Münzen abfangen. Polizisten kontrollierten auf der Autobahn A9 nahe Bayreuth ein verdächtiges Fahrzeug. In dem Auto saßen ein 19-Jähriger und seine Begleiterin (17).

Die beiden waren auf dem Weg nach Polen. Im Auto transportierten sie die beiden Einkaufstaschen mit dem Goldschatz. Das Paar wurde von der Polizei festgenommen. Beide sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.