Mit Enkeltrick-Masche: Betrüger klauen Rentnerin zehntausende Euro

Mit einem sogenannten "Schockanruf" klauten Betrüger einer Münchner Rentnerin am Mittwoch zehntausende Euro – jetzt sucht die Kriminalpolizei nach den unbekannten Tätern.

Thalk-Obers-Forst-Fürst-Solln - Am Mittwochnachmittag gelang es Betrügern einer 82-Jährigen einen fünfstelligen Geldbetrag zu klauen. Mit einem sogenannten "Schockanruf" überzeugten die Täter die Rentnerin davon, dass ihr Sohn ins Gefängnis müsse, wenn sie das Geld nicht rechtzeitig übergebe, heißt es dazu im Polizeibericht.

Betrüger erbeuten fünfstellige Geldsumme mit "Schockanrufen"

Gegen 14.00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf, bei dem die Betrüger behaupteten, dass ihr Sohn an einem Autounfall beteiligt gewesen sei. Um zu verhindern, dass er ins Gefängnis gehe, müsse sie jetzt schnellstmöglich das Geld übergeben.

Dem Opfer fällt der Betrug erst Stunden später auf

Einige Zeit später holten die Täter dann eine Geldkassette mit einem höheren fünfstelligen Betrag in der Wohnung der Frau ab. Der Betrug fiel der Rentnerin erst deutlich später am Tag auf, woraufhin sie dann die Polizei verständigte – die Beamten führten in der Wohnung daraufhin ausführliche Spurensicherungs-Maßnahmen durch.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.