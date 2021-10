Milzriss: Gruppe schlägt Jungen (15) zusammen

Der 15-Jährige ist zusammen mit einem Freund unterwegs, als ihn Unbekannte nach einer Zigarette fragen. Dann schlagen die Täter zu.

Maxvorstadt - An der Ludwigstraße/Schellingstraße passierte es: Vier Jugendliche haben zwei Teenager (15 und 16 Jahre alt) am Freitag gegen 22 Uhr nach der Uhrzeit und Zigaretten gefragt und bekamen auch freundliche Auskunft. Doch plötzlich schlug einer aus der Gruppe dem 15-Jährigen mit dem Ellenbogen ins Gesicht und so die Lippe blutig.

Die Jungen versuchten zu fliehen. Der 16-Jährige konnte entkommen, doch den Jüngeren hielt die Gruppe am Rucksack fest. Sie brauchten ihn zu Boden und schlugen ihn so brutal zusammen, dass er schwere innere Verletzungen wie einen Milzriss erlitt.

Milzriss nach Prügelattacke

Der 16-Jährige verständigte die Polizei, mehrere Streifen rückten aus. Die Täter konnten den Beamten aber entkommen, auch eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der verletzte 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zwei der vier Täter sollen laut Polizei mit E-Scootern geflüchtet sein.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 16 Jahre alt, südeuropäisches Aussehen, kurze Haare; waren bekleidet mit Jogginghosen und Daunenjacken.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ludwigstraße, Schellingstraße, Prof.-Huber-Platz, Geschwister-Scholl-Platz und Theresienstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.