Milbertshofen: Vier Verletzte bei Brand in Einrichtung für betreutes Wohnen

Eine Frau ist in München durch ein Feuer in einer Einrichtung für betreutes Wohnen schwer verletzt worden. Drei weitere Frauen erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr München am Samstag mitteilte.

28. August 2021 - 09:01 Uhr, aktualisiert am 28. August 2021 - 14:22 Uhr | aw

80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren beim Brand in der Neustifter Straße vor Ort. © Berufsfeuerwehr München

München - Am Freitagabend ist die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einem Wohnungsbrand in Milbertshofen gerufen worden. Vier Personen wurden bei dem Brand verletzt. Wie die Feuerwehr am Samstag berichtete, hatte eine Bewohnerin eines Gebäudes, welches für betreutes Wohnen genutzt wird, gegen 21 Uhr einen Brand im vierten Stock des Wohnhauses bemerkt und geistesgegenwärtig die Feuerwehr alarmiert. Brand in Milbertshofen: Vier Personen verletzt Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Neustifter Straße schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern. Ein Übergreifen auf die fünfte Etage konnte durch einen schnellen Löschangriff von außen durch die Feuerwehrleute verhindert werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das darüberliegende Stockwerk konnte von der Feuerwehr verhindert werden. © Berufsfeuerwehr München Zeitgleich machten sich mehrere Atemschutztrupps auf den Weg durch das Treppenhaus, um das betroffene Stockwerk zu erreichen, die Bewohner in Sicherheit zu bringen und den Brand gezielt von innen zu löschen. Durch die enorme Rauchentwicklung wurde eine Brandmeldeanlage eines Nachbargebäudes ausgelöst, welches daher mit weiteren Einsatzkräften kontrolliert werden musste. Alle Wohnungen, die sich in dem betroffenen Gebäudeteil befanden, wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrolliert. Die betroffenen Anwohner wurden vom Rettungsdienst untersucht. Vier Personen wurden bei dem Brand verletzt, eine davon schwer. Alle vier wurden in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Mit Hilfe von Hochleistungslüftern wurde das Gebäude entraucht. Die sechs Wohnungen im vierten Obergeschoss sind derzeit nicht bewohnbar. Während der Löscharbeiten war die Schleißheimer Straße zwischen dem Frankfurter Ring und der Milbertshofener Straße gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar.