Milbertshofen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Taxi ist am späten Donnerstagabend ein 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Milbertshofen - Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 21.20 Uhr im Kreuzungsbereich der Ingolstädter Straße und Domagkstraße. Der 64-jährige Taxi-Fahrer war auf der Leopoldstraße in Richtung Ingolstädter Straße unterwegs, der Motorradfahrer in der Gegenrichtung auf der Ingolstädter Straße Richtung Leopoldstraße.

An der Kreuzung zur Milbertshofener Straße wollte der 64-Jährige wenden und übersah dabei den entgegenkommenden 20-Jährigen auf seinem Motorrad. Dadurch stieß der Motorradfahrer mit dem Taxi zusammen. Dabei wurde er über das Fahrzeug geschleudert und blieb 20 Meter dahinter liegen. Dabei zog sich der 20-Jährige schwere Verletzungen zu.

Motorradfahrer bei Unfall in Milbersthofen schwer verletzt

Passanten, die Zeugen des Unfalls wurden, leisteten dem Schwerverletzten sofort Erste Hilfe und verständigten den Notruf. Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst führten an der Unfallstelle weitere notfallmedizinische Maßnahmen durch. Anschließend wurde der 20-Jährige in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Der 64 Jahre alte Taxifahrer kam mit dem Schrecken davon.

Zur Versorgung des schwerverletzten Motorradfahrers und zur Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich komplett gesperrt und die Unfallstelle mit Scheinwerfern ausgeleuchtet.

Leopoldstraße für zwei Stunden stadteinwärts gesperrt

Durch den Rettungseinsatz und die Aufräumarbeiten wurde die Leopoldstraße in südlicher Richtung für zwei Stunden gesperrt, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen im Linienbusverkehr.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.