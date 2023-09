München: Vier Verletzte nach Zusammenstoß von Linienbus und Mercedes

Am Nachmittag kollidieren in der Montgelasstraße in München ein Linienbus und ein Mercedes miteinander, es gibt vier Verletzte. Die Unfallursache ist noch unklar.

21. September 2023 - 16:43 Uhr | AZ

Thomas Gaulke 4 Der schwerer verletzte Mercedes-Fahrer, der leicht verletzte Busfahrer und zwei leicht verletzte Insassen des Busses kamen ins Krankenhaus.

Bogenhausen - Die genauen Hintergründe des Geschehens sind noch nicht bekannt: Am Donnerstag sind in München ein Linienbus und ein Pkw miteinander kollidiert. Der Autofahrer verletzte sich nach Angaben der Feuerwehr "mittelschwer", drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Montgelasstraße in Bogenhausen: Linienbus und Mercedes krachen ineinander Der Linienbus war gegen 12.45 Uhr auf der Montgelasstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs und stieß dort mit einem Mercedes zusammen. Lesen Sie auch Tödlicher Unfall auf Baustelle in Obersendling X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Zweijähriger wird von Auto überrollt und überlebt X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Nach ersten Erkenntnissen soll der Mercedes plötzlich nach links ausgeschert sein, der Busfahrer konnte dann wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen, und es kam zum Crash. Feuerwehr muss verunglückten Mercedes-Fahrer aus dem Wrack befreien Der Mercedes-Fahrer – er hatte zuvor am Steuer vermutlich einen Kollaps erlitten – war nach dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehrleute holten den Mann mithilfe einer Rettungsschere aus dem Wrack heraus, indem sie die Fahrertür von der B-Säule abtrennten. Der schwerer verletzte Mercedes-Fahrer, der leicht verletzte Busfahrer und zwei leicht verletzte Insassen des Busses kamen ins Krankenhaus. © Thomas Gaulke Der schwerer verletzte Mercedes-Fahrer, der leicht verletzte Busfahrer und zwei leicht verletzte Insassen des Busses kamen ins Krankenhaus.