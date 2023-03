Milbertshofen: Betrunkener fährt in Polizeiauto

Ein "deutlich" alkoholisierter Mann (45) will am Frankfurter Ring wenden und kracht dabei ausgerechnet in einen Streifenwagen.

20. März 2023 - 16:39 Uhr | AZ

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa

Milbertshofen - Allein schon dass er am Sonntagabend am Frankfurter Ring / Ecke Knorrstraße trotz Verbots mit seinem Auto wenden wollte, wäre ihm wohl zum Verhängnis geworden. Zum Unglück des 45-jährigen Audi-Fahrers kam aber noch obendrauf, dass in entgegengesetzter Richtung eine Polizeistreife unterwegs war. In deren VW krachte er denn auch bei seinem illegalen Wendemanöver. Bei illegalem Wendemanöver: Betrunkener fährt in Polizeiauto Glücklicherweise blieben bei dem Unfall alle drei Beteiligten, der 45-Jährige und die beiden Polizisten (22 und 26) unverletzt. Weil ein Unglück wie dieses aber selten allein kommt, kam es für den Mann noch dicker: Die Polizisten stellten fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab eine "deutliche Alkoholisierung", wie die Polizei mitteilt. Lesen Sie auch Nach Streit im Münchner Bordell "Leierkasten": 34-Jähriger im künstlichen Koma X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Sein Auto wurde abgeschleppt und den Führerschein musste er den Beamten mitgeben. Jetzt ermittelt die Münchner Verkehrspolizei weiter.