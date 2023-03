Mann nach Streit im Münchner Bordell "Leierkasten" im künstlichen Koma: Tatverdächtige festgenommen

Vier Männer streiten sich im Bordell und danach draußen. Einer der Männer ist nach heftigen Angriffen im künstlichen Koma, zwei sind geflüchtet. Nun hat die Polizei mitgeteilt, dass es Festnahmen gab.

Das Bordell "Leierkasten" in Milbertshofen

Milbertshofen - Fast zwei Wochen ist es her, dass zwei Männer vor dem Münchner Bordell "Leierkasten" ein Duo verprügelt und einen 34-Jährigen dabei lebensgefährlich verletzt haben. Nun meldet die Polizei Festnahmen.

"Leierkasten" in Milbertshofen: Mann (34) nach Schlägerei im Koma

Das war passiert: Vier Männer stritten sich am Samstag, 18. März, gegen zwei Uhr in der Früh offenbar zuerst im Bordell in der Ingolstädter Straße und setzten die Auseinandersetzung dann draußen fort. Zwei Männer (27 und 34) wurden von zwei weiteren Männern mit Faustschlägen, Fußtritten und Bierflaschen angegriffen, wobei der 34-Jährige das meiste abbekam.

Er musste ins Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Dort hat sich sein Zustand laut Polizei so verschlechtert, dass er ins künstliche Koma versetzt werden musste. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Die Hintergründe des Angriffs nach dem Streit im Bordell blieben zunächst unklar. Die Polizei suchte die beiden Angreifer, die sich per Auto und zu Fuß aus dem Staub gemacht haben – mit Erfolg. Am Freitag teilte sie mit, dass es Festnahmen gab. Weitere Details werden mittags bekannt gegeben.