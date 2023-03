Gleisläufer sorgt für Chaos am Hauptbahnhof

Ein Mann hat an der Hackerbrücke alle Gleise überquert, weshalb es zu Zugverspätungen kam. Die Bundespolizei griff ihn auf.

Ludwigvorstadt – Alle Gleise am Hauptbahnhof mussten am frühen Freitagabend wegen eines Gleisläufers gesperrt werden. Der 39-Jährige kletterte an der Hackerbrücke gegen 18 Uhr ins Gleisbett und überquerte alle Fahrspuren von Norden nach Süden. Ein Zug in Richtung Mühldorf musste eine Schnellbremsung einleiten, um einen Zusammenprall zu verhindern.

Alle Linien wurden von Hauptbahnhof bis Hackerbrücke für etwa fünf Minuten gesperrt.

Test ergibt 1,7 Promille Alkohol im Blut

Der Mann flüchtete, wurde aber von der Bundespolizei nahe der Landsberger Straße aufgegriffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Verletzt wurde niemand, doch kam es zu größeren Auswirkungen im Regional-, Fern- und S-Bahnverkehr.

Gegen den Gleisläufer ermittelt nun die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.