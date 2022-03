Messerstecherei in Milbertshofen: Münchner Polizei nennt weitere Details

Im Fall der tödlichen Auseinandersetzung am Korbinianplatz hat die Münchner Polizei nun über die neuesten Erkenntnisse informiert. So soll der verstorbene 18-Jährige zuerst zugestochen haben.

Milbertshofen - Drei Tage nach der Messerstecherei am Korbinianplatz in Milbertshofen hat die Münchner Polizei weitere Ermittlungsdetails bekanntgegeben. Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen starb ein 18-Jähriger, ein 15-jähriger Schüler wurde zudem schwer verletzt.

Noch keine Hinweise auf die Tatwaffen

Stephan Beer, dem Chef der Mordkommission zufolge, wurden beide Teenager durch "spitze, scharfe Gewalt" verletzt. Hinweise auf die Tatwaffen gebe es bislang aber noch nicht.

Laut Beer hat der später verstorbene 18-Jährige zuerst zugestochen, er ging auf den 15 Jahre alten Deutsch-Türken los und verletzte ihn am Bauch. In der Folge attackierte ein 16-jähriger Iraker den 18-jährigen Landsmann – ebenfalls durch scharfe Gewalteinwirkung. Unter laufender Reanimation kam der Schwerverletzte ins Krankenhaus, wo er später verstarb.

Der verdächtige 16-Jährige wurde einen Tag nach der Auseinandersetzung festgenommen. Mittlerweile befindet er sich wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Mordmerkmal wie Heimtücke, daher werde wegen Totschlags ermittelt, erklärte Anne Leiding von der Münchner Staatsanwaltschaft. "Auch 16-jährige Schüler bleiben bei so gravierenden Delikten in Haft", so Leiding. Beim Verdächtigen greift das Jugendstrafrecht, die Höchststrafe liegt bei zehn Jahren.

Der Vater des Tatverdächtigen hatte seinen Sohn am Montagabend als vermisst gemeldet, die Polizei traf ihn aber dann doch in der Wohnung an. Zunächst habe er als Zeuge vernommen werden sollen, bevor er sich durch eine "Spontanäußerung" selbst verdächtig machte, sagte Beer. Außerdem gebe es tatrelevante Videoaufnahmen.

Haben sich die Jugendlichen zur Schlägerei verabredet?

Alle drei Beteiligten sind bereits polizeibekannt: Der 15-jährige Verletzte wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt sowie Sachbeschädigung. Auch der 16-Jährige ist bereits zwei Mal polizeilich in Erscheinung getreten – schwerer Raub und besonders schwerer Fall von Diebstahl. Der Verstorbene hatte zwölf Einträge bei der Polizei, ausschließlich wegen Gewaltdelikten.

Die Staatsanwaltschaft geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass die beiden Gruppen - eine fünf Personen stark, die zweite mit etwa 15 Personen - gezielt in den Park gekommen waren. "Es spricht viel dafür, dass sie sich nicht zufällig getroffen haben", sagte Leiding. Der getötete 18-Jährige gehörte nach Angaben Beers zur kleineren der beiden Gruppen.