Mehrere Kilo Marihuana: Polizei schnappt Dealer in Münchner Wohnheim

Erfolg für die Münchner Drogenfahnder: Bei einer Durchsuchung in Giesing finden die Einsatzkräfte größere Mengen Rauschgift und nehmen die Besitzer fest.

Mit Durchsuchungsbeschluss: Am Montag stand die Polizei vor der Tür eines Wohnheims in Giesing. (Symbolbild)

Giesing - Die Hinweise, dass in einem Wohnheim in Giesing gedealt wird, waren wohl erdrückend: Am vergangenen Montag rückten die Rauschgiftfahnder mit einem Durchsuchungsbeschluss an.

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, entdeckten die Beamten bei der Durchsuchung größere Mengen Drogen, unter anderem mehr als zwei Kilo Marihuana. Die Beamten konnten das Rauschgift einem 24-Jährigen aus Gambia und einem 25-jährigen Senegalesen zuordnen, die daraufhin festgenommen wurden.

Ein Ermittlungsrichter erließ am Tag darauf Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen führt das für Rauschgiftdelikte zuständige Kommissariat 83.