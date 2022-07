Nach Corona-Pause: Frühaufsteher tanzen beim Kocherlball in München

Es ist wieder Kocherlball! Zum ersten Mal seit 2019 haben die Münchner am Chinesischen Turm den traditionellen Ball gefeiert.

Drei Frauen sitzen beim traditionellen Kocherlball am Chinesischen Turm im Englischen Garten an einem Biertisch.

Sven Hoppe (dpa) 6 Drei Frauen sitzen beim traditionellen Kocherlball am Chinesischen Turm im Englischen Garten an einem Biertisch.

Zahlreiche Besucher des traditionellen Kocherlball sitzen am Chinesischen Turm im Englischen Garten an Biertischen.

Sven Hoppe (dpa) 6 Zahlreiche Besucher des traditionellen Kocherlball sitzen am Chinesischen Turm im Englischen Garten an Biertischen.

Zahlreiche Besucher des traditionellen Kocherlball sitzen am Chinesischen Turm im Englischen Garten an Biertischen.

Sven Hoppe (dpa) 6 Zahlreiche Besucher des traditionellen Kocherlball sitzen am Chinesischen Turm im Englischen Garten an Biertischen.

Zahlreiche Besucher des traditionellen Kocherlball sitzen am Chinesischen Turm im Englischen Garten an Biertischen.

Sven Hoppe (dpa) 6 Zahlreiche Besucher des traditionellen Kocherlball sitzen am Chinesischen Turm im Englischen Garten an Biertischen.

München - Nach dreijähriger Corona-Zwangspause haben am Sonntag im Englischen Garten in München wieder die Frühaufsteher gefeiert. Die ersten Gäste versammelten sich schon um 3 Uhr am Chinesischen Turm – der ein oder andere kam direkt vom CSD in den Englischen Garten.

Vor der Pandemie war der Kocherlball ein fester Termin im Münchner Kalender, bei dem regelmäßig Tausende in den ersten Sonnenstrahlen Walzer, Polka, Zwiefachen und Landler tanzten. Dann fiel der Ball wegen Corona aus. Dass die Münchnerinnen und Münchner den Ball vermisst haben, darauf deutete die ausgelassene Stimmung am Sonntagmorgen hin. Wiesnwirt Peter Reichert, der selbst Trompete in der Band spielt, sagte zur AZ: "Der Kocherlball ist etwas ganz besonderes, wenn man die Närrischen sieht, mit ihren Kerzen im Sonnenaufgang. Toll, wenn die Leute Gaudi haben."

Heuer spielten die Musikgruppen "Schreinergeiger" und "Tanngrindler Musikanten" auf. Die Tanzmeister Katharina Mayer und Magnus Kaindl geben den Takt vor und sorgen dafür, dass auch Ungeübte mitmachen können: Sie erklären die Schritte und tanzen sie auch vor.