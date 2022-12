Maxvorstadt: Autofahrer fährt bei Rot und verletzt Radler schwer

Ein Autofahrer orientiert sich am Grünlicht für Linksabbieger und fährt einen Mann auf dem Radl an. Dieser liegt nun schwer verletzt im Krankenhaus.

Maxvorstadt - Ein Autofahrer ist über eine rote Ampel gefahren und hat dabei in München einen Radfahrer schwer verletzt.

Maxvorstadt: Radler im Krankenhaus

Der 28-jährige Autofahrer habe sich am grünen Licht für Linksabbieger orientiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. In dem Moment, in dem er losfuhr, überquerte der 29-jährige Radler die Straße – für ihn bei Grün.

Er fiel durch den Zusammenprall auf den Boden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.