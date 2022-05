Maximiliansplatz: Luxus-Audi rasiert geparkten Tesla: 100.000 Euro Schaden

Ein Audi S7 fährt am Maximiliansplatz so heftig in einen geparkten Tesla, dass das Auto selbst den Notruf alarmiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Ein Luxus-Audi fuhr am Sonntagabend in einen geparkten Tesla am Maximiliansplatz.

Altstadt - Eins vorweg: Der Fahrer des Audi S7 hat sich bei dem Unfall am Sonntagabend am Maximiliansplatz nur leicht verletzt, seine Beifahrerin blieb unversehrt. Der Aufprall aber muss heftig gewesen sein, als der 21-Jährige mit seinem Luxus-Sportwagen am Maximiliansplatz in Richtung Stachus unterwegs war.

Ein Luxus-Audi fuhr am Sonntagabend in einen geparkten Tesla am Maximiliansplatz. © Berufsfeuerwehr München

Maximiliansplatz: Luxus-Audi rasiert geparkten Tesla

Er fuhr auf Höhe der Brienner Straße so schnell in einen geparkten Tesla, dass alle Airbags ausgelöst wurden und das Auto selbst per eCall-Notruf die Rettungskräfte alarmierte. Durch den Crash wurde beim Audi die linke Front und beim Tesla das rechte Heck ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.

Auf ungefähr 100.000 Euro schätzt die Feuerwehr den Schaden, der an den beiden Edelkarossen entstanden ist. Die Berufsfeuerwehr sperrte den Maximiliansplatz in Richtung Stachus für die Dauer ihres Einsatzes. Die Polizei ermittelt jetzt, wie genau der Unfall passiert ist.